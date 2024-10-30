У Rheinmetall прокоментували російські погрози заводам в Україні

Компанія Rheinmetall добре захищає своє виробництво зброї в Україні, тому вони вже звикли до постійних погроз з боку Росії щодо завдавання ударів.

Про це повідомляє Голос Америки.

Видання повідомляє, що у Rheinmetall заявили, що це не перша подібна погроза з боку представників російської влади і що їхні потужності в Україні добре захищені.

У липні 2024 року компанія Rheinmetall заявила, що планує відкрити в Україні чотири військові заводи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Rheinmetall розповіли про свої заводи в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що німецький гігант Rheinmetall назвав свою найуспішнішу техніку в Україні.

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