У Rheinmetall прокоментували російські погрози заводам в Україні

Компанія активно будує потужності на території України.
Компанія Rheinmetall добре захищає своє виробництво зброї в Україні, тому вони вже звикли до постійних погроз з боку Росії щодо завдавання ударів.
Про це повідомляє Голос Америки.
Видання повідомляє, що у Rheinmetall заявили, що це не перша подібна погроза з боку представників російської влади і що їхні потужності в Україні добре захищені.
У липні 2024 року компанія Rheinmetall заявила, що планує відкрити в Україні чотири військові заводи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Rheinmetall розповіли про свої заводи в Україні.
Крім того, ми раніше інформували, що німецький гігант Rheinmetall назвав свою найуспішнішу техніку в Україні.
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