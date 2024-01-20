У роботі Monobank стався збій: банк відбив потужну DDoS-атаку

У ніч проти 20 січня 2023 року додаток Monobank видавав помилку під час входу та здійснення операцій.

Оператори служби підтримки повідомляли, що з цього питання розбираються фахівці банку.

"Зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного додатку, у зв'язку з цим ми можемо відповідати повільніше, ніж звичайно. Не хвилюйтеся, будь ласка, це питання вже в роботі наших фахівців. Дякую за розуміння", - відповіли в підтримці.

Пізніше стало відомо, що на Monobank здійснюють потужну DDoS-атаку.

Через деякий період DDoS-атаку на Monobank відбили. Про це заявив співзасновник банку Олег Гороховський у повідомленні у соціальній мережі.

Хакерські атаки в Україні 12 грудня

Нагадаємо, що на monobank 12 грудня здійснили потужну DDoS атаку.

У роботі українського мобільного оператора "Київстар" вранці 12 грудня стався масштабний збій. Користувачі не можуть здійснювати дзвінки через відсутність мережі і надсилати повідомлення. Постраждав і дротовий Інтернет, сайт компанії також не працює.ТСН.ua зібрав все, що відомо про проблеми у роботі "Київстар".

Пізніше стало відомо, що у мобільного оператора Vodafone також не працює застосунок, хоча раніше у компанії не повідомляли про проведення технічних робіт. Під час відкриття віконечка з'являється повідомлення: "Технічні роботи. Зараз проводяться технічні роботи, тому додаток тимчасово недоступний. Перепрошуємо через незручності".

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