У роботі популярного в Україні банківського застосунку стався масштабний збій: що відомо

У четвер, 20 липня, у роботі популярного банківського застосунку Мonobank стався масштабний збій. Там не можливо здійснити жодних платежів.

Про це повідомила пресслужба Мonobank.

Наразі спеціалісти уже працюють над усуненням проблеми. Там наголошують, що встановлюють причини збою.

"Зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку, у зв'язку із цим ми можемо відповідати повільніше, ніж зазвичай. Не хвилюйтеся, будь ласка, це питання вже в роботі наших фахівців", - йдеться у повідомленні Службі підтримки банку.

Засновник Мonobank Олег Гороховський теж відреагував на проблему та наголосив, що фахівці уже працюють над відновленням роботи банківського застосунку.

"Я дуже вибачаюсь перед усіма кого ми підводимо. За сьогодні відсотки за кредитами утримані не будуть. Ще раз перепрошую", - написав він.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року у роботі популярного платіжного застосунку Monobank також ставався масштабний збій.

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