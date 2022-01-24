У Росії через безпекову ситуацію на українському кордоні обвалився фондовий ринок

У Росії через безпекову ситуацію на українському кордоні обвалився фондовий ринок

Вартість рубля також впала до рекордної позначки в 78 рублів.

Російський фондовий ринок посилив темпи падіння у понеділок, 24 січня, на тлі загострення безпекової ситуації на кордонах РФ і України.

Зокрема, індекс Мосбіржі знижується на момент публікації статті на 4,71 РТС – тобто 6%.

Також читайте Це загроза миру та безпеці в Європі — Шольц про російську агресію

Лідерами падіння вартості акцій є російський ВТБ (5,3%), Сбербанк (5,29%), Газпром (5,89%) та Яндекс (3,3%).

Вартість рубля також знижується. Вперше від квітня 2021-ого долар перетнув позначку в 78 рублів за одиницю, за євро дають 88,5 рублів.

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати війська до кордонів з Україною. Так супутники компанії Maxar Technologies оприлюднили нові кадри українсько-російських кордонів, на яких видно значне збільшення кількості російський військ.

Крім того, в Кремлі пригрозили США "найсерйознішими наслідками" у разі невиконання їхніх так званих "гарантій безпеки".

Внаслідок цього, у США думають над відключенням Росії від всесвітньої платіжної системи SWIFT. Так, за словами американських чиновників, Вашингтон шукає способи завдати серйозних проблем російській економіці, якщо вона вторгнеться до України.

Читайте також: