У Росії допускають, що газопровід "Північний потік-2" можуть не просертифікувати

У Росії допускають, що газопровід "Північний потік-2" можуть не просертифікувати

Причина - ймовірні заходи США.

Процес сертифікації "Північного потоку-2" може затягнутися до літа у кращому випадку, а в гіршому - газопровід можуть не просертифікувати.

Таку думку висловив заступник голови російського МЗС Олександр Панкін, пишуть росЗМІ.

"Регламенти процедури такі, що вони дозволяють навіть не те, щоб затягнути (процес сертифікації "Північного потоку 2", - Ред.). А робити цей розгляд у першій, другій умовно інстанції, розтягнувши його багато місяців ... Так, це може і до літа подовжитися" , - сказав Панкін.

За його словами, статися це може через нові ймовірні заходи Сполучених Штатів Америки. Їх він назвав "американською кувалдою".

"Чому б не уявити, що американці скажуть німцям - ні грама російського газу по "Північному потоку" не купувати? Він може бути сертифікований, а можуть і не просертифікувати. Можуть будь-що застосувати. Тобто підступи можуть бути на кожному кроці",- заявив представник МЗС Росії.

Як повідомлялося, 22 листопада США схвалили санкції проти двох суден та пов'язаних з РФ компаній, які беруть участь у реалізації проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

Російська Федерація вважає нові санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" незаконними та неправильними.

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