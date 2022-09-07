"У Росії на високому рівні давно не говорять правди": Зеленський - про заяви Путіна щодо "зернового коридору"

Українське продовольство було експортоване на три континенти. В Африку, в Азію і у Європу.

Про це 7 вересня у традиційному зверненні до українців сказав президент Зеленський.

"Якщо детально, то 54 судна вже відправлені в Азію, 16 суден вже відправлені у Африку, 32 судна – у Європу, і частина з цього обсягу, до речі, знов-таки спрямовується потім в азійські та африканські країни. Сьогодні в Росії прозвучала чергова відверто брехлива заява, що нібито абсолютна більшість українського зерна експортується саме у європейські країни. Що ж, правдиві слова вже давно в Росії на офіційному рівні не звучать, і це нікого не дивує", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що до кінця цього місяця з наших морських портів може бути експортований обсяг у не менш як 3 мільйони тонн агропродукції.

І значна частина – саме для найбідніших і найнужденніших країн. Зокрема, доставлено перший вантаж до Ефіопії. Маршрут був непростий: спочатку морем, потім вантажівками. Але сотні тисяч ефіопів реально врятовані від голоду. Можливо, Росію це не влаштовує і вона не хоче цього помічати. Однак світу саме це потрібно. Потрібно рятувати країни на різних континентах від хаосу, потрібно рятувати людей від голоду", - пояснив президент.

Зеленський зазначив, що на відміну від Росії Україна не робить расистського поділу світу на тих, хто заслуговує на безпеку, і хто нібито не заслуговує, на тих, хто заслуговує жити без голоду, і на тих, хто нібито не заслуговує.

"Ми підтримуємо всіх людей, усі країни. І ті, які нам допомагають, і ті, які поки утримуються від допомоги. І ті, які більш стабільні, і ті, які менш стабільні. Ще раз наголошую: Україна була, є й буде гарантом світової продовольчої безпеки", - сказав український лідер.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін хоче змінити напрямок вивезення українського зерна та іншого продовольства. Це питання він збирається обговорити з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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