У Росії призупинив роботу найбільший завод із виробництва свинцю.

Підприємство "Фрегат", яке розташоване біля Москви, не змогло продовжити працювати, оскільки російська влада не видала йому ліцензію та експорт необробленого металу.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Зазначається, що влада держави-окупантки порекомендувала свинцевим заводам шукати нових партнерів серед "дружніх" країн. Такими можуть бути Туреччина, Сербія та Китай. Внутрішній попит на свинець у Росії дуже низький. "Фрегат" випускає до випускає до 40 тисяч тонн свинцю і сплавів на рік, це близько чверті всього обсягу виробництва цього металу в Росії. Наразі завод на місяць призупинив свою роботу.

Російські експерти заявляють, що заборона на експорт свинцю спровокована побоюваннями його дефіциту на тлі відсутності первинного виробництва металу у РФ. Там вважають, що влада боїться ризику залишитися без свинцю, який активно використовується у військовому машинобудуванні та в патронній промисловості.

Нагадаємо, росіяни вже зруйнували в Україні лише інфраструктури на три річні бюджети нашої країни.

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