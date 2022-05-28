У Росії проблеми з грошима: інвестори вимагають визнати дефолт за облігаціями у квітні

У Росії проблеми з грошима: інвестори вимагають визнати дефолт за облігаціями у квітні

Інвестори, що вклали у російські облігації, вимагають визнати дефолт за бондами у квітні. Кредитори заявляють про необхідність виплат 1,9 млн. доларів у вигляді додаткових відсотків за прострочений платіж.

Мінфін США вимагає від банку-кореспондента JPMorgan не виконувати платіжне доручення РФ. Умови облігаційних випусків відводять Росії 30 днів, за які треба розрахуватися у валюті випуску (у доларах) або ж настане дефолт.

Про це повідомив міжнародний Комітет з визначення кредитних деривативів.

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Росія погасила євробонди протягом грейс-періоду (пільговий період сплати відсотків за кредитом – ред.), а не на певну дату. У документах сказано, що інвестори мають право отримати додаткові відсотки на основну суму за прострочення.

РФ стала включати суму за прострочення в платіж і перерахувала гроші після вимоги інвесторів. Наразі вони вимагають оголошення дефолту за облігаціями "Росія-2022", йдеться у заяві комітету.

Інвестори і комітет обговорили проблему 27 травня, але рішення не ухвалили. Розмову продовжать 31 травня.

Раніше стало відомо, що Росія звернулася до Бразилії з проханням про підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та групі провідних економік G20. Це допоможе їй протистояти санкціям через вторгнення в Україну.

Міжнародна рейтингова агенція S&P понизила кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті до рівня SD, що означає “вибірковий дефолт”. Кредитний рейтинг у рублях залишився на рівні CC – дефолт ще не настав, але очікується, що він стане практично неминучим.

Агенція знизила рейтинг РФ в іноземній валюті після того, як російське Міністерство фінансів вперше від початку війни проти України та запровадження нових санкцій не змогло розплатитися по євробондах у доларах та перерахувало ці виплати в рублях.

Росія вже пережила дефолт 1998 року, тоді це спровокувало девальвацію рубля та різке зростання цін.

Як нові санкції вплинуть на життя в Росії та чи варто країні-агресорці чекати на дефолт

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