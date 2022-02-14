У Росії рубль значно впав на тлі геополітичних ризиків: деталі

У Росії рубль значно впав на тлі геополітичних ризиків: деталі

Долар США та євро значно зросли.

Долар США та євро значно підросли на "Московській біржі" в понеділок вранці, 14 лютого 2022 року, рубль помітно слабшає щодо бівалютного кошика через нову порцію геополітичного негативу.

Про це пише "Інтерфакс".

Перші угоди щодо долара США пройшли в діапазоні 77,27-77,7 руб./$1, за підсумками першої хвилини торгів курс становив 77,6375 руб./$1 (+47 копійок до рівня попереднього закриття). Євро при цьому подорожчало до 88,0025 руб./EUR1 (+46,5 копійки до закриття п'ятниці).

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Бівалютний кошик ($0,55 та EUR0,45) виріс на 46,77 копійки до рівня закриття 11 лютого, до 82,3 рубля.

Долар при цьому виявився на 2,65 рубля вище за рівень чинного офіційного курсу, євро — на 2,65 рубля вище за офіційний курс.

Рубль помітно знижується до долара та євро на старті торгів у понеділок через ситуацію на зовнішньополітичній арені. Драйвером для рубля могли стати ціни на нафту, що активно зростали, проте на передньому плані виявилися політичні новини.

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