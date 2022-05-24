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У Росії закінчились вагони, щоб возити людей до окупованого Криму

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У Росії закінчились вагони, щоб возити людей до окупованого Криму

Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що в Росії закінчились вагони, щоб возити людей до окупованого Криму.

Також він дав доручення вирішити цю проблему, оскільки аеропорти в окупованому Криму та на російських територіях, які межуть з Україною, закриті. 

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

Путін побідкався, що через те, що аеропорти на півдні Росії та в окупованому Криму не працюють, а відпочивальники не можуть доїхати на курорти. 

Він заявив, що російська залізниця повинна виділити додаткові вагони для тих, хто їде відпочивати на Чорне море. 

Нагадаємо, протягом двох останніх місяців на тимчасово окупованому півострові Крим виникла гостра проблема з отриманням своєчасних медичних послуг. Аналогічна ситуація і в місті Севастополь, куди звозять російських військових. 

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