У Росії заявили, що Україна зупинила транзит нафти трубопроводом "Дружба"

Постачання російської нафти транзитом через територію України нафтопроводом "Дружба" зупинено.
Рішення ухвалили через санкції ЄС, які зробили неможливою оплату за транзит. Україна ж надає послуги транзиту на умовах 100% передоплати.
Про це повідомили в компанії "Транснафта", а також інформує Reuters.
У російській компанії кажуть, що причиною є несплата за послуги транзиту. Проблема в тому, що "Транснафта" не може переказати кошти через санкції Європейського Союзу.
У Росії кажуть, що провели платіж за транзит, але гроші повернули на рахунок. Водночас, українська компанія надає послуги на умовах 100% передоплати.
"Ситуація ускладнюється тим, що європейські регулятори наразі ще не сформували єдиної позиції щодо алгоритму дій для банків різних юрисдикцій, а також не напрацювали порядку видачі зазначених дозволів", – додали у "Транснафті".
Зазначимо, що платежі обслуговує "Газпромбанк", де зазначили, що платіж відхилено через сьомий пакет санкцій.
Нагадаємо, Росія знайшла новий спосіб обійти західні санкції на постачання нафти.
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