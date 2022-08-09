У Росії заявили, що Україна зупинила транзит нафти трубопроводом "Дружба"

Рішення ухвалили через санкції ЄС, які зробили неможливою оплату за транзит. Україна ж надає послуги транзиту на умовах 100% передоплати.

Про це повідомили в компанії "Транснафта", а також інформує Reuters.

У російській компанії кажуть, що причиною є несплата за послуги транзиту. Проблема в тому, що "Транснафта" не може переказати кошти через санкції Європейського Союзу.

У Росії кажуть, що провели платіж за транзит, але гроші повернули на рахунок. Водночас, українська компанія надає послуги на умовах 100% передоплати.

"Ситуація ускладнюється тим, що європейські регулятори наразі ще не сформували єдиної позиції щодо алгоритму дій для банків різних юрисдикцій, а також не напрацювали порядку видачі зазначених дозволів", – додали у "Транснафті".

Зазначимо, що платежі обслуговує "Газпромбанк", де зазначили, що платіж відхилено через сьомий пакет санкцій.

Нагадаємо, Росія знайшла новий спосіб обійти західні санкції на постачання нафти.

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