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У Румунії заявили, що зможуть забезпечити постачання газу до України

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У Румунії заявили, що зможуть забезпечити постачання газу до України

Фото: Офіс президента України

У Європі відбувся запуск інтерконектора з Греції до Болгарії.

Румунський прем'єр Ніколає Чуке під час візиту до Греції з нагоди запуску інтерконектора заявив, що його країна зможе забезпечити постачання газу і до України. 

Про це повідомляє Digi24.

Ніколає Чуке зазначив, що запуск інтерконектора є важливим для енергетичної безпеки Європи. Також з його допомогою Україна може отримати газ. 

"В принципі, цей інтерконектор забезпечить газопостачання як Болгарії, так і Румунії. І, звичайно ж, ми зможемо забезпечити газопостачання наших східних партнерів, України та Молдови", - сказав румунський прем'єр. 

Нагадаємо, станом на зараз у підземні сховища України вже закачано 11 млрд кубів газу, до зими ці обсяги мають сягнути 19 млрд кубів. 

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