У Шрі-Ланці не випустили літак "Аерофлоту", який Росія вкрала у лізингодавця

У Шрі-Ланці не випустили літак "Аерофлоту", який Росія вкрала у лізингодавця

У Шрі-Ланці суд заборонив літаку "Аерофлоту" покидати межі країни.

Це сталось завдяки скарзі ірландської компанії Celestial Aviation Trading Limited, яка пов'язана з лізингодавцем GECAS, у якого РФ ймовірно вкрала літак.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Як зазначається, суд Коломбо заборонив літаку російської компанії "Аерофлот" вилітати з аеропорту. Через це рейс затримали уже на добу. Росіяни рішення суду не коментують.

Нагадаємо, російські авіакомпанії у понеділок, 28 березня, повинні повернути лізингодавцям 400 літаків. Проте влада країни-агресорки відмовляється це робити.

Також усі ірландські лізингодавці розірвали договори оренди з російськими авіакомпаніями через санкції Євросоюзу, які запровадили після вторгнення РФ до України.

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