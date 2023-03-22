У швейцарському парламенті пропонують уряду виділити Україні понад 5 млрд євро

Україна потребує значної фінансової допомоги у гуманітарній та безпековій сферах.

У парламентському комітеті питань зовнішньої політики Національної ради Швейцарії запропонували уряду країни подати на розгляд парламентарів програму підтримки України щонайменше на 5 млрд швейцарських франків.

Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту Швейцарії.

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У повідомленні вказується, що члени комітету ознайомились з подіями, які відбуваються в Україні, зокрема у в гуманітарній та безпековій сферах.

"У рамках цього обміну думками комітет ухвалив пропозицію, яка зобов'язує Федеральну раду подати до парламенту програму підтримки України на суму щонайменше п'ять мільярдів швейцарських франків", - йдеться у повідомленні.

Більшість членів комітету висловили впевненість, що Україна потребує значної фінансової допомоги у гуманітарній сфері, захисту цивільного населення, розмінуванні територій, зміцненню цивільної інфраструктури та розбудові миру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Швейцарії Ален Берсе підтримав цинічну заборону на постачання зброї Україні. Він заявив, мовляв їхня військова техніка "не повинна бути застосована у війнах".

Крім того, ми раніше інформували, що Швейцарія утилізує ракети для систем протиповітряної оборони Rapier, які були закуплені у 1980-х роках. Таке рішення викликало чимало суперечок, оскільки їх могла використовувати Україна для захисту своєї інфраструктури.

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