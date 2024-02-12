У січні спостерігався помітний відплив депозитів у гривні: Гетманцев пояснив, як це пов'язано із законом про мобілізацію

Данило Гетманцев допускає, що певний негативний ефект по депозитах пов'язаний із нормами законопроєкту про мобілізацію.

У січні 2024 року мав місце помітний відплив депозитів у гривні.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"За оперативними даними НБУ, у січні портфель кредитів резидентам у національній валюті майже не змінився: збільшився на +0,2% (+1,4 млрд. грн.) до 727,8 млрд. грн. При цьому гривневі кредити населенню зросли на 2,3%, а бізнесу навпаки зменшились на 0,7%. Кредитування, хоча й дещо пожвавилось у другій половині 2023 року, але за великим рахунком продовжує стагнувати. Про причини неодноразово говорив – не буду повторюватись", – написав він.

Депутат зазначив, що більш відчутними були зміни у депозитній базі. Вклади у національній валюті скоротились на 3,2% або ("мінус" 51,3 млрд. грн) до 1577,1 млрд. грн. Це найбільші темпи і обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни. При цьому вклади бізнесу скоротились на 3,5% (32,5 млрд. грн.), населення – на 2,6% (18,8 млрд. грн.). Населення також скоротило свої валютні вклади на 2,1%, тоді як бізнес збільшив такі вклади на 3,2%.

Щодо депозитної бази, Гетманцев наголосив, що жодної зради тут немає.

" По-перше , від початку війни депозити у гривні зросли більш ніж на 70% або на 650 млрд. грн. Банківська система є стійкою, дії НБУ як регулятора є ефективними, що трансформується у високий рівень довіри до банків.

, від початку війни депозити у гривні зросли більш ніж на 70% або на 650 млрд. грн. Банківська система є стійкою, дії НБУ як регулятора є ефективними, що трансформується у високий рівень довіри до банків. По-друге, скорочення банківських вкладів у гривні у перший місяць року – це сезонне явище, пов’язане із піковими розрахунками у грудні. Зокрема, ця тенденція спостерігалась дев’ять з десяти останніх років. Хоча звісно для кожного року є своя специфіка, як це було наприклад на початку 2015 року або 2022 року", – пояснив він.

У січні 2024 року мав місце помітний відплив депозитів у гривні / Фото: Данило Гетманцев у Facebook

Утім, Гетманцев допустив, що певний негативний ефект міг бути пов'язаний із нормами законопроєкту №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку.

"Давид Арахамія вже відповів на це питання. Як голова профільного комітету можу ще раз це повторити, що норми законопроєкту, які передбачають блокування банківських рахунків не будуть підтримані", – наголосив він.

Гетманцев підкреслив, що стійка банківська система – це також наша зброя сьогодні і фундамент повоєнного відновлення.

Нагадаємо, попри кулуарні твердження депутатів про вилучення однієї з найскандальніших норм нового законопроєкту про мобілізацію, пункт про блокування банківських рахунків і, відповідно, зарплат ухилянтів в оновленому документі залишився.

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