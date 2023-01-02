У січні Україна чекає на перший транш макрофінансової допомоги Євросоюзу — Зеленський

Допомога від ЄС особливо важлива саме зараз, коли коли Росія намагається зібрати нові сили для агресії.
Президент України Володимир Зеленський поділився подробицями своєї першої міжнародної розмови в новому році — з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це він говорив під час традиційного вечірнього звернення у понеділок, 2 січня.
За словами українського лідера, і він, і очільниця Єврокомісії однаково розуміють виклики цієї зими та цього року для України та всієї Європи.
“Обговорили фінансову підтримку для нашої держави – вже в січні очікуємо перший транш макрофіну, як і було домовлено минулого року. Це надзвичайно важливо саме зараз, коли Росія пробує зібрати нові сили для агресії”, - відзначив Зеленський.
Окрім того, під час цієї розмови йшлося про підготовку саміту Україна – ЄС, який має відбутися на початку лютого.
“Вважаю, що вже на цьому саміті зможемо окреслити ключові нові кроки на цей рік для нашої спільної стійкості, для нашої спільної перемоги”, - наголосив український лідер.
Зеленський додав, що сьогодні він також провів спеціальну підготовчу нараду з членами РНБО та представниками Кабміну, Верховної Ради й Офісу щодо глобальних тенденцій для України цього року і на перспективу.
“Доручив напрацювати проєкти рішень РНБО, щоб внутрішня трансформація нашої держави тривала і щоб за будь-яких зовнішніх умов ми забезпечували Україні безпеку та лідерство”, - повідомив президент.
Нагадаємо, Європейський Союз виділив Україні макрофінансову допомогу на наступний рік у розмірі 18 мільярдів євро.
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