У січні Україна чекає на перший транш макрофінансової допомоги Євросоюзу — Зеленський

Допомога від ЄС особливо важлива саме зараз, коли коли Росія намагається зібрати нові сили для агресії.

Президент України Володимир Зеленський поділився подробицями своєї першої міжнародної розмови в новому році — з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це він говорив під час традиційного вечірнього звернення у понеділок, 2 січня.

За словами українського лідера, і він, і очільниця Єврокомісії однаково розуміють виклики цієї зими та цього року для України та всієї Європи.

“Обговорили фінансову підтримку для нашої держави – вже в січні очікуємо перший транш макрофіну, як і було домовлено минулого року. Це надзвичайно важливо саме зараз, коли Росія пробує зібрати нові сили для агресії”, - відзначив Зеленський.

Також читайте Що зміниться для українських біженців у країнах Євросоюзу 2023 року

Окрім того, під час цієї розмови йшлося про підготовку саміту Україна – ЄС, який має відбутися на початку лютого.

“Вважаю, що вже на цьому саміті зможемо окреслити ключові нові кроки на цей рік для нашої спільної стійкості, для нашої спільної перемоги”, - наголосив український лідер.

Зеленський додав, що сьогодні він також провів спеціальну підготовчу нараду з членами РНБО та представниками Кабміну, Верховної Ради й Офісу щодо глобальних тенденцій для України цього року і на перспективу.

“Доручив напрацювати проєкти рішень РНБО, щоб внутрішня трансформація нашої держави тривала і щоб за будь-яких зовнішніх умов ми забезпечували Україні безпеку та лідерство”, - повідомив президент.

Допомога від ЄС: деталі розмови Урсули фон дер Ляєн та Володимира Зеленського

Нагадаємо, Європейський Союз виділив Україні макрофінансову допомогу на наступний рік у розмірі 18 мільярдів євро.

Читайте також: