У "Сінево" повідомили, що ДПС скасувала донарахування компанії 1,1 млрд грн податку

Нова перевірка має розпочатися найближчим часом, проінформували в медичній лабораторії.

Державна податкова служба скасувала донарахування компанії "Сінево-Україна" 1,1 млрд гривень податків.

Про це медична лабораторія повідомила на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"За результатами зустрічі Податкова служба ухвалила рішення скасувати донарахування "Сінево" податкових зобов’язань в розмірі 1,1 млрд грн. Буде проведена нова перевірка щодо податку на прибуток (саме ця частина перевірки раніше викликала сумніви у інспекторів податкових органів)", - йдеться у повідомленні.

У "Сінево" додали, що сьогодні, 20 грудня, відбулася відповідна зустріч в офісі Державної податкової служби України за участю керівництва компанії, в.о. голови ДПС Михайла Тітарчука, а також очільника парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

"Під час зустрічі, учасники спільно дійшли розуміння, що донарахування компанії "Сінево" податкових зобов’язань є несправедливим і, ймовірно, було викликано певною дискомунікацією з боку податкових органів на низовому рівні", - додпли у компанії.

Нагадаємо, минулого тижня компанія "Сінево" заявила, що Державна податкова служба під час планової перевірки необґрунтовано донарахувала медичній лабораторії 1,1 млрд грн податків, що викликало суспільний резонанс. Більш детально про ситуацію навколо медичної лабораторії - читайте у нашому матеріалі.

