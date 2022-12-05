У скільки обійдеться повоєнна відбудова України: у Світовому банку назвали суму

Повоєнна відбудова України коштуватиме приблизно 500-600 мільярдів євро.

Про це в інтервʼю австрійській газеті Die Presse сказала віцепрезидент Світового банку Анна Бʼєрде.

Так, якщо станом на початок червня ця сума становила майже 350 мільярдів євро, то наразі вона зросла до 500-600 мільярдів євро.

"Раніше ми опублікували цифру, розраховану спільно з Європейською комісією та українським урядом. Скільки потрібно грошей, щоб відбудувати Україну, а також привести її до європейських стандартів, наприклад у плані енергоефективності? Станом на початок червня це було близько 350 млрд євро", — зазначила Б’єрде.

Також, за словами Бʼєрде, до кінця 2022 року вісім мільйонів людей в Україні житимуть у бідності — це підвищує рівень бідності населення від 2 до 25%.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала меморандум про співпрацю з європейськими містами й громадами.

За його словами, ключовим у співпраці буде відбудова українських міст, які постраждали від російських ракет та боєприпасів.

"Але не тільки це буде предметом нашої важливої співпраці. Сучасний розвиток будь-якої країни – це передусім розвиток міст, створення у містах нових можливостей та інституцій, це обмін досвідом між містами та міськими інституціями. А отже, це нові робочі місця, більший соціальний капітал і вищий рівень безпеки для людей. З українського боку суб’єктом відносин з Асоціацією європейських міст буде наш Конгрес місцевих та регіональних влад. Я хочу запевнити, що кожне місто нашої держави отримає користь від цього. Ми зацікавлені в сталому розвитку по всій території України – і так буде. Без будь-яких винятків", - наголосив він.

В Україні вже створено Фонд з ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Українцям почнуть виплачувати компенсації за зруйноване окупантами житло, не чекаючи репарацій від РФ, завдяки створеному Фонду з ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

Репарації від росії, початок Саміту G20, запуск потяга до Миколаєва та Херсона - новини “Сніданку”

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