ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
2 хв

У SMK Group заявили про спробу дестабілізувати роботу підприємств

Міжнародна виробничо-торговельна компанія SMK Group (Група СМК) заявила про масштабну інформаційну кампанію з дискредитації бізнесу.

Коментарі

Така заява оприлюднена після появи низки публікацій в анонімних телеграм-каналах та інтернет-ресурсах.

У компанії стверджують, що поширені останнім часом звинувачення є недостовірними та маніпулятивними. За словами представників Групи СМК, кампанію ведуть анонімні ресурси, які не мають статусу засобів масової інформації або втратили довіру через порушення журналістських стандартів і поширення неправдивої інформації.

«Звинувачення, що останній тиждень публікуються на адресу Групи СМК, є маніпулятивною та недостовірною інформацією. Мета замовників — дестабілізувати роботу підприємств і підірвати довіру до її засновника Дениса Парамонова, який веде активну благодійну роботу всі роки війни. Ми не будемо витрачати час і сили на цих провокаторів і псевдожурналістів, зі свого боку офіційно спростовуємо поширеними ними фейки», — зазначили в компанії, додавши, що підприємства продовжують працювати, сплачувати податки та реалізовувати благодійні ініціативи.

Крім того, у Групі СМК заявили, що їхні підприємства не були релоковані та продовжують діяльність на прифронтових територіях, залишаються соціально відповідальним бізнесом, підтримують своїх працівників і місцеві громади.

У SMK Group висловили сподівання, що українські медіа й надалі керуватимуться принципами об’єктивності та перевірки фактів, відокремлюючи достовірну інформацію від маніпуляцій.

SMK Group — міжнародна виробничо-торговельна група компаній, що працює у сферах м’ясопереробки, ритейлу та дистрибуції. До складу входять чотири виробничі підприємства в Україні та Польщі під брендами «Салтівський м’ясокомбінат», «Богодухівський м’ясокомбінат», «Київський м’ясокомбінат» і Saltowski.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
54
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie