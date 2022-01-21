У США аналізують ризики відключення Росії від платіжної системи SWIFT: існують загрози постачання нафти і газу

У США аналізують ризики відключення Росії від платіжної системи SWIFT: існують загрози постачання нафти і газу

У Вашингтоні кажуть, що оцінка потенційних побічних ефектів і пошук шляхів зменшення цих ефектів - це належне управління і стандартна практика.

У США аналізують, якої шкоди Росія може завдати західним союзникам, якщо адміністрація Байдена виключить Москву з фінансової системи SWIFT у разі її вторгнення до України.

Про це пише Reuters.

"Я думаю, що адміністрація все ще аналізує супутній збиток від відключення Росії з системи SWIFT з точки зору впливу на самі Сполучені Штати, та на наших європейських союзників", – зазначає сенаторка США Джин Шахін, демократка, яка Очолювала двопартійну делегацію сенаторів до України цього тижня.

У США припускають, що Росія може вжити заходів протидії такому відключенню. Зокрема, йдеться про скорочення об’ємів експорту нафти і газу, загрозу західним інвестиціям в Росії або використання внутрішніх російських альтернатив системі SWIFT, які з часом можуть стати більш ефективними.

Проте за словами американських чиновників, Вашингтон шукає способи завдати серйозних проблем російській економіці, якщо вона вторгнеться до України.

Водночас представник Ради національної безпеки (РНБ) Білого дому зазначив, що "оцінка потенційних побічних ефектів і пошук шляхів зменшення цих ефектів - це належне управління і стандартна практика".

Нагадаємо, раніше німецьке видання Handelsblatt повідомило, що США та Європейський союз відмовились від ідеї відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у випадку нової агресії проти України.

Проте в адміністрації Байдена таку інформацію спростували. У США наголосили, що якщо Кремль наважиться напасти на Україну, то відповідь США буде "серйозною".

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