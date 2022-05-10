У США випустили пам'ятні монети з українською символікою (фото)

У США випустили пам'ятні монети з українською символікою (фото)

Українську символіку зобразили на срібних монетах номіналами 1 долар США.

У США випустили дві срібні інвестиційні монети із зображенням українських національних символів.

Про це повідомляє Музей грошей Національного банку України.

На монетах увічнюють мужній опір українських захисників російським окупантів та прагнення українців захистити свою незалежність та суверенітет.

На реверсах обох монет зображена жінка, яка втілює образ Свободи. Дизайн зворотної сторони монети створений за мотивами ескізу художника і медальєра Адольфа Олександра Вайнмана "Свобода, що йде".

"Першопочатково цей дизайн використовували для розмінної монети США номіналом 50 центів, яка карбувалася між 1916–1947 роками.

У дизайні інвестиційних монет 2022 року відображені безліч українських національних символів. На реверсі першої монети навколо жінки у квітковому вінку розвівається синьо-жовтий прапор. На реверсі другої Свобода одягнена у кольори українського стяга та крокує по полю соняшників. Крім того, із соняшників складається вінок жінки, а букет із цих квітів вона тримає у руках", - йдеться у дописі.

Також на аверсі обох монет зображений культовий американський орел у польоті.

Дизайн аверсу інвестиційних монет цього типу оновлений 2021 року та створений художницею Емілі Дамстра.

На лицьовій стороні другої монети зображення орла – кольорове, виконане у барвах української символіки.

Facebook: Музей грошей НБУ

Facebook: Музей грошей НБУ

Нагадаємо, офіційний магазин Білого дому виставив на продаж колекційну монету із зображенням Зеленського.

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