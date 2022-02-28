У США ввели нові жорсткі санкції проти Росії, щоб у Путіна не залишилось грошей на війну з Україною

У США ввели нові жорсткі санкції проти Росії, щоб у Путіна не залишилось грошей на війну з Україною

США обмежують можливості Путіна фінансувати війну в Україні.

Сполучені Штати розширюють санкції проти Центрального банку Росії: американці не зможуть здійснювати з ним жодних операцій, а його активи у США будуть заморожені.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів США, пише Guardian.

Міністерство фінансів США повідомило, що це рішення поширюватиметься на Центральний банк Російської Федерації, Фонд національного добробуту Росії, яким керує близький соратник Володимира Путіна, та Міністерство фінансів країни.

"Безпрецедентні заходи, яких ми вживаємо сьогодні, значно обмежать можливості Росії використовувати активи для фінансування своєї дестабілізувальної діяльності та спрямовані проти коштів, на які Путін та його найближче оточення покладаються для забезпечення свого вторгнення до України. Сьогодні, в координації з партнерами та союзниками, ми виконуємо ключові зобов'язання щодо обмеження доступу Росії до цих цінних ресурсів”, - сказала міністерка фінансів Джанет Єллен.