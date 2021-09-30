У США закінчуються кошти на соцвиплати та на погашення боргів: це може спричинити фінансову кризу

У США закінчуються кошти на соцвиплати та на погашення боргів: це може спричинити фінансову кризу

Країна невдовзі не зможе здійснювати соціальні виплати та сплачувати за боргами.

У США назріває фінансова криза: боргові зобов'язання та соцвиплати незабаром можуть перетнути "боргову стелю", тобто ліміт, який закладений у бюджеті на такі цілі.

Про це повідомляє видання Washington Post.

Очільниця Міністерства фінансів США Джанет Єллен 28 вересня надіслала листа лідерам Конгресу. Вона застерігає, що 18 жовтня США дійде до "боргової стелі", а це може спричинити фінансову кризу. Єдиний вихід - зняття обмежень Конгресом, залучення коштів та підняття "боргової стелі".

Ліміт американського держборгу становить 28,4 трлн доларів. Проте фактично реальний борг уже перетнув цю межу, підскочивши до 28,43 трлн доларів. Конгрес має ухвалити остаточне рішення щодо ліміту державного боргу до 18 жовтня. У Міністерстві фінансів США наголосили: якщо конгресмени не зможуть досягти консенсусу, то Федеральний резерв розгляне опцію з застосування надзвичайних заходів.

Нагадаємо, у банківському холдингу JPMorgan стурбовані тим, що Сполучені Штати можливо наблизилися до свого першого дефолту в історії. Генеральний директор JPMorgan Джеймі Дімон назвав подібний сценарій "потенційною катастрофою". Бізнесмен також висловив сподівання, що законодавцям вдасться врегулювати цю кризу.

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