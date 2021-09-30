У столиці зупинили продаж великої партії фальшивих грошей: намагалися збути 230 тисяч доларів

Чоловікам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів.
У Києві затримали двох чоловіків в рамках збуту незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти.
Про це на офіційному сайті повідомляє прокуратура столиці.
Так, група осіб придбала, перевезла і збула громадянину України 240 тис. підроблених доларів за ціною від 50 до 60% вартості від номіналу фальшивих банкнот. При цьому якість зазначених фальшивих банкнот настільки висока і з грошовими знаками, які перебувають в офіційному обігу, що більшість спеціальних засобів перевірки не розпізнає підробку.
В ході слідства правоохоронці задокументували продаж на території міста Києва незаконно виготовлених засобів зазначеними особами в три етапи. Під час передачі третього траншу в сумі 230 тис. підроблених доларів чоловіків затримали. Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів ч.2, 3 ст. 199 КК (зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збут незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно, в особливо великому розмірі).
Нагадаємо, у Львові виготовляли фальшиві ID-карти країн ЄС та продавали їх мігрантам із Близького Сходу. Зловмисники виготовляли до кілька десятків фальшивок на місяць. Їх вони передавали через водіїв, які здійснювали міжнародні перевезення.