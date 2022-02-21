У суді Гааги розпочалися слухання щодо компенсації "Нафтогазу" за втрачені активи в Криму

"Нафтогаз" вимагає компенсації завданих збитків у понад 10 млрд доларів.

У понеділок, 21 лютого, Арбітражний трибунал в Гаазі (Нідерланди) розпочав слухання щодо визначення розміру компенсації "Нафтогазу України" за втрачену можливість використовувати активи в Криму.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

"Наші стратегічно важливі енергетичні інвестиції стали однією з основних мішеней РФ під час анексії українського півострова у 2014 році. Росія незаконно присвоїла українский Крим і вже вісім років користується тим, що належить українцям, зокрема і національній компанії "Нафтогаз". Йдеться про родовища, бурові установки, підземні сховища, кораблі, газотранспортну систему та багато інших об’єктів, які ми наразі не можемо використовувати", - пояснив Вітренко.

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Українська сторона вимагає компенсувати понад 10 млрд доларів, включно з відсотками.

"Відповідну оцінку збитків у суді представляють авторитетні міжнародні експерти. Роботу над визначенням і обґрунтуванням їхньої суми ми почали ще у 2015 році", - зазначив Вітренко.

Трибунал у Гаазі може ухвалити рішення у цій справі на початку 2023 року.

"Росія на першому етапі відмовилася брати участь в арбітражі і відмовилася від участі в процесі. Вже після винесення арбітражного рішення на користь "Нафтогазу", яким Росію було визнано винною за експропріацію наших активів, вона змінила свою позицію і стала брати участь в арбітражі. Але наполягала на зміні процесуального графіку, щоб мати можливість донести свою позицію. Такі процесуальні диверсії теж вплинули на тривалість розгляду справи", - пояснив Вітренко.

Юрій Вітренко / Facebook / Юрій Вітренко

Керівник "Нафтогазу" нагадав попередні успіхи України в газових питаннях.

"Наша команда юристів і я особисто докладемо максимальних зусиль, аби Путін дорого заплатив за те, що вкрав у "Нафтогазу" і не тільки. Ми маємо більш ніж вдалий досвід боротьби проти Росії у арбітражі – це зокрема і рішення Стокгольмського арбітражу, яке принесло Україні 5 млрд доларів, ставши найбільшим в історії комерційним арбітражем світу з вимогами сторін на 125 млрд доларів. Однак, як те рішення 2018 року, так і нинішній процес окрім грошової компенсації демонструє нашу силу, як нації, яка вміє відстоювати своє", - зазначив Вітренко.

Він додав, що "немає сумніву, що рано чи пізно міжнародні суди ухвалять справедливе рішення не тільки про відшкодування матеріальних збитків, яких зазнала наша держава через анексію свого півострова, а й про справедливе покарання для тих, хто силоміць відібрав нашу землю. Маю надію, що Путін постане перед трибуналом, можливо навіть тут, в Гаазі".

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