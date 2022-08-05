У судновласників, які перевозять крадене зерно, скоро залишиться тільки один маршрут «Сирія – росія» - нардеп Анатолій Урбанський

Україна подала позови на пароплави, які робили незаконні перевезення краденого українського зерна. В рамках міжнародної морської юридичної практики такі кораблі мають бути заарештованими в портах в усіх країнах, що має стати прикладом для судновласників по всьому світу. Про це розповів народний депутат з групи «Партія «За майбутнє» Анатолій Урбанський в ефірі Єдиного телемарафону новин.

«Цей кейс треба розглядати з двох складових. Перша складова – це безпосередньо зерно, друга – це пароплав, який його привіз. Завдяки міжнародній морській юридичній практиці ми маємо позови на пароплави, які робили незаконні перевезення нашого зерна. І зараз у будь-якій країні такі пароплави мають бути заарештовані. Я переконаний, що найближчим часом ми це зробимо. І це буде дуже яскравий прикладом для інших судновласників, які будуть намагатися вивозити наше українське зерно. Дійсно, у росії є свої кораблі, які під виглядом приватних можуть виконувати такі рейси. Але я не впевнений, що навіть російські власники будуть згодні на це піти добровільно. Інакше вони сильно знижують можливості своєї компанії у майбутньому виконувати інші комерційні рейси. Після цього у них будуть тільки рейси «росія – Сирія». А нам треба працювати в юридичній площині, знаходити ці пароплави, що зовсім не важко, та заарештувати», - зазначив Анатолій Урбанський.

Водночас народний депутат зазначив, що попри війну та окуповані аграрні райони на півдні та сході, в Україні цього року очікується непоганий врожай зернових, якого вистачить і на експорт, і для внутрішніх потреб.

«Врожай озимих в цьому році можна сказати, що дуже непоганий. Стосовно кукурудзи, соняшника та інших цьогорічних культур поки що рано робити висновки. Але в центрі України, в тих регіонах, які завжди були головними постачальниками цих культур, там очікується теж непоганий результат. Безумовно, через війну ми отримаємо менший врожай, ніж минулого року, але все одно вистачить – і для країни, ніхто не буде голодувати. Тому закликаю не слухати кремлівську пропаганду, що на нас чекає голод, нам не вистачить зерна. Нам всього вистачить», - наголосив народний депутат.