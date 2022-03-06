У Сумській області можуть націоналізувати кар’єр кварцитів російського олігарха Дерипаски

Верховна Рада ухвалила відповідний закон про вилучення майна росіян на території України.

У Сумській області можуть націоналізувати Глухівський кар’єр кварцитів. Він через ланцюжок компаній належить російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

3 березня Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачено примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти, на користь держави Україна.

"Глухівський кар’єр кварцитів видобуває унікальні високоякісні кварцити в Баницькому кар’єрі на Сумщині, які потім у вигляді кремнію потрапляють на підприємства російського оборонного комплексу для виробництва зброї. Власником "Глухівського кар’єру кварцитів" від 2011 року є кіпрська United Company Rusal Silicon Limited. Це – дочірня фірма "Об’єднаної компанії "РусАл", контрольний пакет акцій якої належить російському олігарху Олегу Дерипасці", - зазначив Живицький.

Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що в оточенні президента Росії почався розкол. Усе – через масові санкції Заходу проти російської еліти. Зокрема, вже шестеро олігархів з загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд. Серед цих олігархів - і Олег Дерипаска.