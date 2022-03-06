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У Сумській області можуть націоналізувати кар’єр кварцитів російського олігарха Дерипаски

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У Сумській області можуть націоналізувати кар’єр кварцитів російського олігарха Дерипаски

Associated Press

Верховна Рада ухвалила відповідний закон про вилучення майна росіян на території України.

У Сумській області можуть націоналізувати Глухівський кар’єр кварцитів. Він через ланцюжок компаній належить російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

3 березня Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачено примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти, на користь держави Україна.

"Глухівський кар’єр кварцитів видобуває унікальні високоякісні кварцити в Баницькому кар’єрі на Сумщині, які потім у вигляді кремнію потрапляють на підприємства російського оборонного комплексу для виробництва зброї. Власником "Глухівського кар’єру кварцитів" від 2011 року є кіпрська United Company Rusal Silicon Limited. Це – дочірня фірма "Об’єднаної компанії "РусАл", контрольний пакет акцій якої належить російському олігарху Олегу Дерипасці", - зазначив Живицький.

Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що в оточенні президента Росії почався розкол. Усе – через масові санкції Заходу проти російської еліти. Зокрема, вже шестеро олігархів з загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд. Серед цих олігархів - і Олег Дерипаска.

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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