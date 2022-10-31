У світі різко здорожчала пшениця після виходу Росії із "зернової угоди" – Bloomberg

Ціни на пшеницю на Чиказькій сировинній біржі 31 жовтня зросли одразу на 8%, або на 9 доларів за бушель на тлі виходу Росії із "зернової угоди".

Про це повідомляє Bloomberg.

Виросли в ціні й інша харчова сировина, хоч і не так різко - в діапазоні 2,5 - 3%. Подальше підвищення глобальних цін на продовольство напряму залежить від ситуації у Чорному морі. Але після заяви Росії фінансові менеджери підняли ціни на чиказьку пшеницю до найвищого рівня за понад два роки.

"Світ покладається на Чорноморський регіон для експорту понад чверті пшениці та ячменю, приблизно п’ятої частини вантажів кукурудзи та основної частини поставок соняшникової олії. Дострокове розірвання зернової угоди також може поставити під загрозу основний експортний маршрут добрив, на який покладаються фермери для вирощування достатнього врожаю", – пише Bloomberg.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та Україна погодили у неділю план руху 31 жовтня для 16 суден, що перебувають у турецьких водах. Експорт агропродукції чорноморськими шляхами було припинено після того, як Росія заявила про вихід із "зернової угоди". Зокрема, з порту не міг вийти балкер IKARIA ANGEL, на борту якого перебуває 40 тисяч тонн українського зерна.

Повідомляється, що план з морського гуманітарного коридору для 16 суден (12 вихідних та 4 прибувають) було погоджено сторонами 31 жовтня. Російську сторону було лише поінформовано про це.

"Відповідно до процедур Спільного координаційного центру (СКЦ), всі учасники координують свої дії з відповідними військовими та іншими компетентними органами для забезпечення безпечного проходу комерційних судів у рамках Чорноморської зернової ініціативи", — йдеться у заяві.

Крім того, було зазначено, що для продовження реалізації ініціативи запропонували, щоб делегації Туреччини та ООН надали 31 жовтня 10 інспекційних груп з метою перевірки 40 суден. У рамках зернової ініціативи наразі у Стамбулі зареєстровано 97 суден із вантажем та 15 судів, що прибувають для інспекції СКЦ, ще 89 суден подали заявки на приєднання до ініціативи.

У Міністерстві інфраструктури України уточнили, що сьогодні, 31 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з 354,5 тисячами тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Серед них - балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка перебуває на межі голоду.

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