У Світовому банк "жахаються шокувальному насильству в Україні" та готові до термінової підтримки

У Світовому банк "жахаються шокувальному насильству в Україні" та готові до термінової підтримки

Допомога буде надана, як тільки Міжнародний валютний фонд оцінюють економічні наслідки російської агресії.

У Світовому банку розглядають варіанти надання негайної підтримки уряду України.

Про це заявив президент Світового банку Девід Малпасс.

"Ми готові надати негайну підтримку Україні та готуємо варіанти такої підтримки, включаючи швидке фінансування", – зазначив він.

За його словами, у банку жахаються шокувальному насильству та загибелі людей" в Україні.

Зазначається, що допомога буде надана, як тільки Міжнародний валютний фонд оцінюють економічні наслідки російської агресії.

Як повідомлялось, у грудні 2021 року Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила другу позику в розмірі 300 мільйонів євро для економічного відновлення і розвитку України в умовах подолання наслідків пандемії коронавірусної інфекції.