У Світовому банку порадили, як профінансувати накопичувальні пенсії

Без впровадження реформи пенсії надалі зменшуватимуться у порівнянні із рівнем заробітної плати.

Фінансування накопичувального рівня пенсійної системи може відбуватися коштом роботодавця, працівника та уряду.

Про це сказала віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анни Б'єрде в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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За її словами, без впровадження пенсійної реформи суми виплат для старшого покоління і надалі зменшуватимуться у порівнянні із рівнем заробітної плати. Але фінансування накопичувальної системи не має здійснюватись коштом теперішніх пенсіонерів чи майбутніх платників податків. Натомість у суспільстві має бути відкрита та прозора дискусія щодо фінансування інструменту.

"Це може, наприклад, відбутися через певну форму розподілу витрат між роботодавцем, працівником та урядом, без впливу на поточні надходження Пенсійного фонду", - сказала Б'єрде.

Важливим завданням віцепрезидентка вважає перегляд витрат Пенсійного фонду, які не завжди є частиною пенсійних зобов’язань. За її словами, об’єднання грошових виплат та надбавок, профінансованих із загального бюджету, в універсальну програму базових пенсій, значною мірою вирішило б проблеми щодо дефіциту Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що в Україні від 2023 року запрацює накопичувальна пенсійна система, що передбачає обов’язкові відрахування із зарплати працівника на індивідуальні пенсійні рахунки. Відрахування будуть обов'язковими для всіх працівників, і в результаті з'явиться можливість отримувати виплати і з солідарної системи, і з накопичувальної.

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