У Тернопільській області запрацювало 26 підприємств, які переїхали з "гарячих точок"

Три підприємства переїхали і встановлюють обладнання.
Від почаку війни Тернопільська облась отримала 141 заявку на релокацію підприємств з регіонів, де точаться активні бойові дії.
Про це повідомив голова Тернопільськї ОДА Володимир Труш.
За його словами, 26 представників бізнесу вже розпочали роботу. Це:
- 4 швейних;
- 5 машинобудівних;
- 3 металообробних;
- 2 харчових;
- 1 підприємства з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції;
- 1 поліграфія та ІТ компанія;
- 8 з інших галузей.
Крім того, три підприємства завершили переїзд і встановлюють обладнання, а 11 - в процесі переїзду.
Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що за підтримки держави вже понад 400 підприємств перевезені в регіони, де немає активних бойових дій. Більше ніж 200 вже працюють. Шмигаль закликав українців підтримувати вітчизняний бізнес – особливо малих та середніх підприємців, оскільки так можна допомогти перезапустити економіку.
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