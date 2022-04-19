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У Тернопільській області запрацювало 26 підприємств, які переїхали з "гарячих точок"

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У Тернопільській області запрацювало 26 підприємств, які переїхали з "гарячих точок"

УНІАН

Три підприємства переїхали і встановлюють обладнання.

Від почаку війни Тернопільська облась отримала 141 заявку на релокацію підприємств з регіонів, де точаться активні бойові дії.

Про це повідомив голова Тернопільськї ОДА Володимир Труш.  

За його словами, 26 представників бізнесу вже розпочали роботу. Це: 

  • 4 швейних; 
  • 5 машинобудівних; 
  • 3 металообробних; 
  • 2 харчових; 
  • 1 підприємства з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції; 
  • 1 поліграфія та ІТ компанія;
  • 8 з інших галузей. 

Крім того, три підприємства завершили переїзд і встановлюють обладнання, а 11 - в процесі переїзду. 

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що за підтримки держави вже понад 400 підприємств перевезені в регіони, де немає активних бойових дій. Більше ніж 200 вже працюють. Шмигаль закликав українців підтримувати вітчизняний бізнес – особливо малих та середніх підприємців, оскільки так можна допомогти перезапустити економіку. 

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