У Тернопільській області запрацювало 26 підприємств, які переїхали з "гарячих точок"

У Тернопільській області запрацювало 26 підприємств, які переїхали з "гарячих точок"

Три підприємства переїхали і встановлюють обладнання.

Від почаку війни Тернопільська облась отримала 141 заявку на релокацію підприємств з регіонів, де точаться активні бойові дії.

Про це повідомив голова Тернопільськї ОДА Володимир Труш.

За його словами, 26 представників бізнесу вже розпочали роботу. Це:

4 швейних;

5 машинобудівних;

3 металообробних;

2 харчових;

1 підприємства з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції;

1 поліграфія та ІТ компанія;

8 з інших галузей.

Крім того, три підприємства завершили переїзд і встановлюють обладнання, а 11 - в процесі переїзду.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що за підтримки держави вже понад 400 підприємств перевезені в регіони, де немає активних бойових дій. Більше ніж 200 вже працюють. Шмигаль закликав українців підтримувати вітчизняний бізнес – особливо малих та середніх підприємців, оскільки так можна допомогти перезапустити економіку.

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