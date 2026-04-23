У травні частині пенсіонерів можуть зупинити виплати: хто в зоні ризику

Пенсіонерів попередили про перевірки

У травні 2026 року деякі пенсіонери можуть тимчасово залишитися без виплат через перевірку їхніх даних. Йдеться не про скасування пенсій, а про можливе призупинення на час уточнення інформації.

Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Такі перевірки проводять, коли у Пенсійного фонду виникають сумніви щодо актуальності відомостей про отримувача. Найчастіше це трапляється у кількох випадках: якщо людина довго не проживає за місцем реєстрації або виїхала за кордон без повідомлення, не пройшла обов’язкову ідентифікацію, змінила персональні дані чи має неточності в інформації про стаж, доходи або статус.

У Пенсійному фонді наголошують, щоб уникнути затримок із виплатами, важливо своєчасно оновлювати свої дані.

Зокрема, протягом 10 днів потрібно повідомляти про зміну паспорта, прізвища чи інших особистих даних, контактної інформації, банківських реквізитів або статусу зайнятості.

Також обов’язковою умовою є проходження ідентифікації. Якщо виявлено помилки в даних, їх слід якнайшвидше виправити.

Фахівці підкреслюють, що у більшості випадків після підтвердження інформації виплати відновлюються, тому головне — не ігнорувати вимоги та вчасно реагувати на запити Пенсійного фонду.

Нагадаємо, жителька Дніпропетровщини ледь не втратила пенсію через помилку в одній літері. Вона звернулася до суду.