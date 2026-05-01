- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 117
- Час на прочитання
- 1 хв
У травні пенсіонери отримають надбавку: хто у списках та які суми
У травні деякі українці похилого віку можуть розраховувати на індивідуальні підвищення — надбавки до пенсій. Для отримання цих грошей пенсіонерам потрібно відповідати певним критеріям.
В Україні для пенсіонерів, яким виповнилося 70, 75 і 80 років, і чия пенсія не перевищує 10 340 грн, передбачені надбавки за вік.
Згідно з інформацією Пенсійного фонду, в Україні крім індексації пенсій проводиться також перерахунок виплат певним категоріям пенсіонерів.
Відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», розмір доплати становить:
від 70 років — 300 грн
від 75 років — 456 грн
від 80 років — 570 грн
Слід зазначити, що у перший місяць надбавка може бути неповною, оскільки розраховується за кількістю днів, протягом яких пенсіонеру була відповідна кількість років.
Раніше повідомлялося, що у травні 2026 року деякі пенсіонери можуть тимчасово залишитися без виплат через перевірку їхніх даних. Йдеться не про скасування пенсій, а про можливе призупинення на час уточнення інформації.