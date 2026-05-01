ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

У травні пенсіонери отримають надбавку: хто у списках та які суми

У травні деякі українці похилого віку можуть розраховувати на індивідуальні підвищення — надбавки до пенсій. Для отримання цих грошей пенсіонерам потрібно відповідати певним критеріям.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Деякі пенсіонери отримують доплати

Деякі пенсіонери отримують доплати

В Україні для пенсіонерів, яким виповнилося 70, 75 і 80 років, і чия пенсія не перевищує 10 340 грн, передбачені надбавки за вік.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду, в Україні крім індексації пенсій проводиться також перерахунок виплат певним категоріям пенсіонерів.

Відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», розмір доплати становить:

  • від 70 років — 300 грн

  • від 75 років — 456 грн

  • від 80 років — 570 грн

Слід зазначити, що у перший місяць надбавка може бути неповною, оскільки розраховується за кількістю днів, протягом яких пенсіонеру була відповідна кількість років.

Раніше повідомлялося, що у травні 2026 року деякі пенсіонери можуть тимчасово залишитися без виплат через перевірку їхніх даних. Йдеться не про скасування пенсій, а про можливе призупинення на час уточнення інформації.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie