У травні пенсіонери отримають надбавку: хто у списках та які суми

Деякі пенсіонери отримують доплати

В Україні для пенсіонерів, яким виповнилося 70, 75 і 80 років, і чия пенсія не перевищує 10 340 грн, передбачені надбавки за вік.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду, в Україні крім індексації пенсій проводиться також перерахунок виплат певним категоріям пенсіонерів.

Відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», розмір доплати становить:

від 70 років — 300 грн

від 75 років — 456 грн

від 80 років — 570 грн

Слід зазначити, що у перший місяць надбавка може бути неповною, оскільки розраховується за кількістю днів, протягом яких пенсіонеру була відповідна кількість років.

Раніше повідомлялося, що у травні 2026 року деякі пенсіонери можуть тимчасово залишитися без виплат через перевірку їхніх даних. Йдеться не про скасування пенсій, а про можливе призупинення на час уточнення інформації.

