У трьох областях України зміняться ціни на проїзд в електричках: коли і які тарифи

Електропоїзд / © УНІАН

Реклама

Від 12 жовтня три області України приєднаються до поетапного переходу на шестизонову систему оплати в приміських поїздах. Так, вартість квитка розраховуватиметься залежно від зони (від 30 до 150 грн), а не за кожен окремий кілометр шляху.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Реклама

«Укрзалізниця» продовжує запроваджувати шестизонову систему тарифікації проїзду в приміських поїздах. Від 12 жовтня оновлені тарифи почнуть діяти у Вінницькій, Хмельницькій і Сумській областях.

Реклама

Відповідно до нової системи, ціна квитка залежатиме від тарифної зони, а не від кількості подоланих кілометрів.

Поїздка на відстань до 50 км коштуватиме 30 грн,

від 51 до 90 км — 55 грн,

від 91 до 130 км — 75 грн,

від 131 до 170 км — 95 грн,

від 171 до 250 км — 115 грн.

За маршрути протяжністю понад 250 км доведеться заплатити 150 грн.

Як пояснили в компанії, зміна підходу до формування тарифів дасть змогу зберегти звичні маршрути приміського сполучення із зупинками, а також спрямовувати більше коштів на ремонт і модернізацію рухомого складу.

Раніше нову тарифну систему запровадили в Київській, Чернігівській і Житомирській областях — від 15 вересня; в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській і Черкаській областях — від 22 вересня. Від 29 вересня оновлені ціни почали діяти також у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій, Закарпатській, Рівненській і Тернопільській областях.

Нагадаємо, у середині вересня «Укрзалізниця» інформувала, що впроваджує нову шестизонову систему тарифів на приміські поїзди, через що вартість квитків залежатиме від фіксованої платні за кілометраж у межах зони, а не за кожний окремий кілометр. Повідомлялося, що зміни покликані зменшити збитки через несплату пільговиків та здорожчання ресурсів.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів