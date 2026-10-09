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ТСН у соціальних мережах

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У трьох областях України зміняться ціни на проїзд в електричках: коли і які тарифи

Пасажирам доведеться платити за фіксованими розцінками від 30 до 150 грн за поїздку.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Електропоїзд

Електропоїзд / © УНІАН

Від 12 жовтня три області України приєднаються до поетапного переходу на шестизонову систему оплати в приміських поїздах. Так, вартість квитка розраховуватиметься залежно від зони (від 30 до 150 грн), а не за кожен окремий кілометр шляху.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

«Укрзалізниця» продовжує запроваджувати шестизонову систему тарифікації проїзду в приміських поїздах. Від 12 жовтня оновлені тарифи почнуть діяти у Вінницькій, Хмельницькій і Сумській областях.

Відповідно до нової системи, ціна квитка залежатиме від тарифної зони, а не від кількості подоланих кілометрів.

  • Поїздка на відстань до 50 км коштуватиме 30 грн,

  • від 51 до 90 км — 55 грн,

  • від 91 до 130 км — 75 грн,

  • від 131 до 170 км — 95 грн,

  • від 171 до 250 км — 115 грн.

  • За маршрути протяжністю понад 250 км доведеться заплатити 150 грн.

Як пояснили в компанії, зміна підходу до формування тарифів дасть змогу зберегти звичні маршрути приміського сполучення із зупинками, а також спрямовувати більше коштів на ремонт і модернізацію рухомого складу.

Раніше нову тарифну систему запровадили в Київській, Чернігівській і Житомирській областях — від 15 вересня; в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській і Черкаській областях — від 22 вересня. Від 29 вересня оновлені ціни почали діяти також у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій, Закарпатській, Рівненській і Тернопільській областях.

Нагадаємо, у середині вересня «Укрзалізниця» інформувала, що впроваджує нову шестизонову систему тарифів на приміські поїзди, через що вартість квитків залежатиме від фіксованої платні за кілометраж у межах зони, а не за кожний окремий кілометр. Повідомлялося, що зміни покликані зменшити збитки через несплату пільговиків та здорожчання ресурсів.

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