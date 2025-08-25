У вересні пенсіонерам виплатять надбавки: хто отримає більше і наскільки зростуть виплати

Пенсія.

В Україні від 1 вересня деякому з пенсіонерів збільшать розмір виплат. Крім того, дехто має пройти процедуру ідентифікації.

Про це повідомляє на сайт "На Пенсії" .

За інформацією Пенсійного фонду, станом на 19 серпня вже профінансовано виплат на понад 50 млрд грн. У вересні продовжує діяти програма надбавок для тих, чия пенсія менша за 10 340,35 грн.

Розмір доплат 2025-го буде таким:

українці відом 70–74 роки — 300 грн;

українці віком 75–79 років — 456 грн;

українців від 80 років — 570 грн.

Зазначається, що подавати жодних заяв не потрібно. Гроші автоматично додаються до основної пенсії.

Крім цього, одинокі літні люди від 80 років, які потребують постійного догляду, можуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку. Для цього потрібно:

довідка про склад сім’ї;

висновок медкомісії;

заява до Пенсійного фонду;

підтвердження, що немає працездатних родичів.

Кому необхідно пройти ідентифікацію

Пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, повинні підтвердити свою особу до 31 грудня 2025-го.

Процедуру можна здійснити:

через веб-портал Пенсійного фонду;

за допомогою відеозв’язку;

використовуючи Дія.Підпис.

Також необхідно підтвердити, що пенсія не виплачується з боку РФ, якщо йдеться про мешканців окупованих територій.

Як повідомлялося, 2026 року прожитковий мінімум в Україні може зрости до 3 171 грн. Зміни можливі за умови позитивної динаміки макроекономічних показників. Його конкретний розмір буде визначатися відповідно до категорії, до якої належить громадянин.