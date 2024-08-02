У вересні зросте вартість бензину, дизелю і автогазу: як зміняться ціни

В Україні від вересня підвищення вартості пального буде майже непомітним - навіть після зростання акцизів. Суттєво здорожчати може лише автогаз.

Про це повідомив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, повідомляє "Укрінформ".

"Від 1 вересня акциз на бензин зростає на 1,5 грн. На дизпаливо - менш ніж на 2 грн за літр. Більше зростання - на 5 грн - на скраплений газ. Щодо бензину й дизелю, то не факт, що ми побачимо якісь зміни. Адже йтиметься про "буденні" ринкові коливання, яких споживач навіть не помічає", - пояснив Куюн.

Він зауважив, що ціна на нафту на світових ринках останніми днями опустилася нижче 80 доларів за барель, а ще місяць тому сягала 87 доларів.

"Якщо б новий акциз запрацював, наприклад, не від 1 вересня, а від 1 серпня, то, впевнений, ми б взагалі не побачили жодних змін на стелах. Адже закупівельна вартість впала, акциз зріс. Відповідно, вони компенсуватимуть одне одного. Можливо, навіть було б ще й подальше зниження цін", - висловився експерт.

За його словами, більш суттєвим буде підвищення вартості автогазу. Втім, використання цього палива залишиться вигіднішим, ніж бензину. Відтак, вважає Куюн, це дозволить далі встановлювати на автівках газобалонне обладнання.

Експерт наголошує, що зараз вартість пального в Україні висока. Зокрема, через те, що діє нова система постачання через західний кордон. Відповідно дорожча логістика також впливає на ціну палива.

Як повідомлялося, в Україні значно зростуть податки. Кабінет міністрів готує пропозиції щодо змін до Податкового кодексу. Зокрема, пропонується підвищити ставку військового збору до 5%, але також зростуть й інші податки та збори.

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