У Верховній Раді повідомили, чи зміниться в Україні фіксований курс долара до кінця року

Підстав для здешевшання гривні, за його словами, наразі немає.

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев заявив, що фіксований курс долара в Україні до кінця року навряд чи зміниться.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Українським новинам".

"Мені здається, що НБУ чітко дав зрозуміти, що до кінця року не буде будь-яких змін офіційного курсу і для цього підстав немає", - наголосив Гетманцев.

Він також додав, що наразі Україна має постійну допомогу міжнародних партнерів, а золотовалютний резерв налічує понад 25 млрд доларів.

"У нас досить ритмічна допомога партнерів, яка надходить до нас. Понад 45% зовнішньої допомоги з листопада надходить за рахунок грантів. Золотовалютний резерв становить понад 25 млрд доларів, тобто три місяці імпорту гарантовано", – зазначив він.

Нагадаємо, фіксований курс долара наразі в Україні перебуває на рівні 36,57 грн/дол. Такий курс НБУ встановив від 21 липня цього року, знизивши тоді офіційний курс гривні на 25%.

Водночас у бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець року він становитиме 45,8 грн за дол. (замість 50 грн за дол. у попередньому прогнозі).

Раніше директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько говорила, що у грудні в Україні може виникнути дефіцит готівки. Втім, за її словами, яким буде курс долара цього місяця, спрогнозувати важко.

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