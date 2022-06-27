У Верховній Раді розповіли, чи зменшуватимуть зарплати українським військовим

У Верховній Раді розповіли, чи зменшуватимуть зарплати українським військовим

В Україні щомісяця з бюджету спрямовується 40 млрд грн на заробітні плати українським військовим.

Ці виплати поки не змінюватимуть, проте їхній розмір залежатиме від стану української економіки.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич.

Він зазначив, що в умовах воєнного часу українські захисники отримують за місяць майже свої річні заробітні плати. Зараз ці виплати не планують зменшувати.

"Ніхто не має на меті зменшувати, хотілося б збільшувати, але подивимося, все залежить від загального стану економіки. Проводитимемо консультації з Кабінетом міністрів та Мінфіном щодо коштів", - пояснив Завітневич.

Нагадаємо, на Полтавщині у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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