У Верховній Раді розповіли, чи зменшуватимуть зарплати українським військовим

В Україні щомісяця з бюджету спрямовується 40 млрд грн на заробітні плати українським військовим.
Ці виплати поки не змінюватимуть, проте їхній розмір залежатиме від стану української економіки.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич.
Він зазначив, що в умовах воєнного часу українські захисники отримують за місяць майже свої річні заробітні плати. Зараз ці виплати не планують зменшувати.
"Ніхто не має на меті зменшувати, хотілося б збільшувати, але подивимося, все залежить від загального стану економіки. Проводитимемо консультації з Кабінетом міністрів та Мінфіном щодо коштів", - пояснив Завітневич.
Нагадаємо, на Полтавщині у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
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