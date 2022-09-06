У Верховній Раді розповіли про опалювальний сезон та чи вистачить коштів на субсидії

У квартирах українців взимку повинно бути не менше 18 градусів.

За прогнозами уряду, цей опалювальний сезон буде найхолоднішим за всю історію незалежної України.

Про це 6 вересня під час телемарафону сказав член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Володимир Мороз.

Він також розповів, скільки коштів передбачено на виплату субсидій цього опалювального сезону.

"3,2 млрд у липні місяці додали до субсидій. Було 38,4 млрд, а наразі у нас 41,6 млрд грн, які будуть працювати на субсидії наших людей. Станом на сьогодні субсидії виплачуються у повному обсязі, а у разі потреби будуть знайдені ще кошти", - зазначив Мороз.

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Нагадаємо, що 18 серпня був підписаний Закон України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування", який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на послуги з розподілу природного газу, виробництво і постачання теплової енергії та гарячої води протягом дії воєнного стану та шести місяців після його завершення.

Цим законом також встановлений механізм компенсації, яка запроваджена для теплопостачальних підприємств відносно заборгованості з різниці в тарифах на надання комунальних послуг.

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