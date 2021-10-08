У Верховній Раді збільшили термін подання інформації про бенефіціарного власника

Змінами до закону також визначено, коли інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи можна не зазначати.

У п’ятницю, 8 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи" (№5807), який дозволяє уникнути штрафів.

Про це повідомили на офіційному сайті Верховної Ради.

За відповідне рішення проголосували 342 народні депутати.

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Ухваленим документом передбачено збільшити строк повідомлення державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи. Відтепер на це відведено не 3, як було раніше, а 12 місяців.

Окрім того, інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи не зазначається, якщо її засновниками є виключно фізичні особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками,

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що такі зміни до законів вдосконалять та спростять обов’язок зазначати відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. Це також повинно сприяти розвантаженню державних реєстраторів, у яких буде більше часу для збору та внесення інформації.

Нагадаємо, раніше всім юридичним особам необхідно було оновити відомості про бенефіціарів та структуру власності компанії до 10 жовтня 2021 року. Протермінування загрожувало штрафом у розмірі від 17 тис до 51 тис грн.

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