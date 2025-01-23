У ВР готуються переписати правила для кредитних історій українців: чого очікувати

В Україні можуть переписати правила кредитної історії. Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти відповідний законопроєкт №12260 за основу.

Про це повідомив очільник комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу").

"Комітет рекомендував прийняти законопроєкт N12260 про кредитну історію за основу. Законопроєктом пропонується встановити правові, фінансові та організаційні засади ведення кредитних історій", – написав він.

Очільниця цього ж комітету Ольга Василевська-Смаглюк, яка також виступила авторкою документу, стверджує, що ухвалення документа сприятиме посиленню захисту прав позичальників. Крім цього, законопроєкт має вирішити проблему шахрайства під час надання кредитів

Нагадаємо, Нацбанк пропонує забезпечити позичальнику можливість повідомляти про небажання укладати кредитні угоди. Такі дані пропонується залучати до кредитного звіту за бажанням позичальника, який хоче захиститися від шахраїв.

Також Нацбанк пропонує зберігати кредитну історію протягом 10 років, після чого знищувати всі дані. Водночас протягом зазначеного терміну бюро кредитних історій буде зобов'язане виправляти хибні дані та забезпечувати надійний захист інформації.

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