У ВР повідомили, чи зменшаться зарплати найманих працівників

Під час нарахування зарплат за жовтень, відпускних чи лікарняних застосовуватиметься чинна ставка військового збору — 1,5%.

Навіть, якщо закон про підвищення податків буде підписано президентом 31 жовтня, зарплати найманих працівників за жовтень не зменшаться.

Про це заявила нардепка, членкиня фінансового комітету ВР Ніна Южаніна.

Вна також пояснила, що під час нарахування зарплат, відпускних чи лікарняних застосовуватиметься чинна ставка військового збору 1,5% (а не 5%).

"Ті, хто вже отримав зарплати, переконалися в цьому", — додала вона.

Заява бізнесу

Тим часом, зазначила Южаніна, бізнес закликає президента накласти вето на законопроєкт 11416-д про історичне підвищення податків і пропонує інші зміни, серед яких:

залишити ставку ВЗ на рівні 1,5% для зарплат та інших доходів фізосіб;

тимчасово (строком на два роки або до кінця воєнного стану) збільшити ПДВ на 2%;

диференціювати військовий збір для ФОП відповідно до групи, на якій перебуває платник;

забезпечити гарантії дотримання умов оподаткування в правовому режимі "Дія.City".

"У зв’язку з цим ще раз наголошу: ресурси залучення до бюджету додаткових коштів для фінансування нашого війська є в необхідній кількості і я їх запропонувала (гральний бізнес, тютюнова галузь, рента за видобуток газу). І тоді можна буде обійтися й без підвищення ставки ПДВ", — пояснила Южаніна.

На її думку, у нинішньому вигляді закон є "занадто ретроспективним" щодо фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо, голова ВР вже підписав законопроєкт про рекордне підвищення податків, тож парламентарі чекають на те, що його підпише президент України Володимир Зеленський.

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