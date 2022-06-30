У ВР пояснили, чому Україна досі не зупинила транзит російського газу своєю територією

У ВР пояснили, чому Україна досі не зупинила транзит російського газу своєю територією

Нардеп пояснив, що Україна не може зупинити транзит російського газу без згоди ЄС.

Рішення про обмеження або зупинку транзиту російського газу до країн ЄС Україна буде розглядати лише спільного з Європейським Союзом.

Про це заявив голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Якщо європейські країни відмовляться від російського газу, ми одразу зупинимо його транзит. Якщо Європа вирішить, що зараз цього зробити не можна, то транзит територією України буде продовжуватись. Транзит російського газу до Європи в тому числі є питанням європейських країн, а з ними ми хочемо співпрацювати цивілізовано і прогнозовано", - сказав Герус.

Нардеп зазначив, що Україна очікує від Європи рішення щодо обмеження закупівлі і використання російського газу.

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Загалом через Україну Росія має відправити до Європи 40 млрд кубометрів газу, однак обсяги транзиту російського газу за останні 2 роки скоротилися в 4 рази.

У червні 2020 року транзит складав в середньому 156,7 млн кубометрів на добу, у 2021 - 124,2 млн кубометрів, а у 2022 - лише 41,6 млн кубометрів.

Європейські дипломати вважають, що метою скорочення постачання росією газу є політичний шантаж Європи.

Нагадаємо, що Литва офіційно заборонила імпорт російського газу.

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