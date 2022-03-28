У ВР пропонують підвищити податки для компаній, що продовжують працювати в Росії

У ВР пропонують підвищити податки для компаній, що продовжують працювати в Росії

Законопроєкт передбачає збільшення у 1,5 рази ставок прямих податків для компаній, що отримують дохід на території РФ.

Компаніям, що продовжують працювати в Росії, влада планує підвищити податки у 1,5 рази.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Провели спільну нараду з Мінфіном та ДПС щодо законопроекту про додаткове оподаткування в Україні компаній, що отримують дохід з території країни-агресорки", — повідомив нардеп.

Законопроєкт пердбачає, що до таких компаній будуть застосовуватись ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5.

"До того ж компанії очікують і деякі інші податкові стимули щодо припинення фінансування податками держави, яка знищує ту країну, з якої вони щонайменше отримують дохід", — зазначив Гетманцев.

Документ подадуть на розгляд до Верховної Ради вже цього тижня.

Раніше Гетманцев запропонував уряду розглянути можливість вилучення майна бізнесу, представники якого під час війни істотно та невмотивовано підвищують ціни на послуги з проживання, транспортування і на низку товарів.

Читайте також: