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У яких випадках дружина може отримати пенсію чоловіка: у "Дії" дали чітку відповідь

У яких випадках дружина може отримати пенсію чоловіка: у "Дії" дали чітку відповідь

Пенсія

Пенсія по втраті годувальника обчислюється на основі виплат померлого: 50% для одного непрацездатного члена сім'ї або 100% для двох і більше, розподілених порівну.

Дружина може отримати пенсію чоловіка у разі втрати годувальника, якщо він був основним джерелом доходу. Проте не завжди така виплата буде вигіднішою ніж власна.

Про це йдеться у застосунку "Дія".

"Якщо чоловік був основним джерелом доходу дружини, вона може претендувати на його пенсію. Виплата призначається, якщо жінка не має можливості самостійно себе утримувати", – зазначається у повідомленні.

Хто ще має право на пенсію через втрату годувальника:

  • інший з подружжя або батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
  • діти до 18 років або старші, якщо інвалідність встановлено до 18 років;
  • діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;
  • діти-сироти – до 23 років;
  • інший з подружжя, один із батьків, брат, сестра, дідусь або бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, які не працюють і здійснюють догляд за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.

Як обчислюють пенсію по втраті годувальника

Пенсію по втраті годувальника обчислюють на основі виплат померлого.

Розподіл такий:

  • для одного непрацездатного члена сім'ї – 50% від пенсії за віком померлого годувальника;
  • для двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100% від пенсії за віком, розподіляється між ними порівну.

Нагадаємо, уряд затвердив експериментальний проєкт, за яким ВПО у дев'яти областях України зможуть отримувати субсидію на оренду житла.

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