У яких випадках дружина може отримати пенсію чоловіка: у "Дії" дали чітку відповідь

Пенсія по втраті годувальника обчислюється на основі виплат померлого: 50% для одного непрацездатного члена сім'ї або 100% для двох і більше, розподілених порівну.
Дружина може отримати пенсію чоловіка у разі втрати годувальника, якщо він був основним джерелом доходу. Проте не завжди така виплата буде вигіднішою ніж власна.
Про це йдеться у застосунку "Дія".
"Якщо чоловік був основним джерелом доходу дружини, вона може претендувати на його пенсію. Виплата призначається, якщо жінка не має можливості самостійно себе утримувати", – зазначається у повідомленні.
Хто ще має право на пенсію через втрату годувальника:
- інший з подружжя або батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
- діти до 18 років або старші, якщо інвалідність встановлено до 18 років;
- діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;
- діти-сироти – до 23 років;
- інший з подружжя, один із батьків, брат, сестра, дідусь або бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, які не працюють і здійснюють догляд за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.
Як обчислюють пенсію по втраті годувальника
Пенсію по втраті годувальника обчислюють на основі виплат померлого.
Розподіл такий:
- для одного непрацездатного члена сім'ї – 50% від пенсії за віком померлого годувальника;
- для двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100% від пенсії за віком, розподіляється між ними порівну.
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