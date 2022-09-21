Стало відомо, у яких випадках Пенсійний фонд може позбавити виплат пенсіонерів

Розповідаємо через які причини в Україні пенсіонери можуть втратити пенсію.

Щороку після перевірки пенсійних виплат, яку спільно проводять Пенсійний фонд, Мінфін та Мінсоцполітики, частина пенсіонерів позбавляється пенсії. Чинним законодавством, а саме законом про «Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування». передбачено кілька причин, з яких можуть позбавити пенсій. Саме на них, ухвалюючи рішення, посилаються територіальні органи Пенсійного фонду або суди.

Стаття 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" визначає чотири випадки, коли припиняється виплата пенсій:

якщо пенсія була призначена особі на підставі документів, що містять неправдиву інформацію, наприклад, якщо є помилка у прізвищі або якщо виплати отримували за сфальшованими документами,

якщо пенсіонер поїхав за кордон і до його повернення в Україну, якщо інше не передбачено міжнародним договором,

у разі смерті пенсіонера,

у разі неотримання особою пенсійних виплат упродовж шести місяців.

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