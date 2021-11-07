У яких випадках період безробіття зараховуватиметься до трудового стажу: деталі

У яких випадках період безробіття зараховуватиметься до трудового стажу: деталі

Вимоги щодо стажу, який потрібен для виходу на пенсію, змінюються чи не щороку. Тому інколи навіть кілька місяців безробіття стають для українців важливими під час оформлення пенсії.

У Пенсійному фонді пояснили, у якому разі час, коли безробітні українців перебували на обліку у Центрі зайнятості, враховується у страховий стаж.

Про це інформує NaPensii.

До страхового стажу зараховується час, коли людина отримувала:

допомогу з безробіття (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності);

допомогу з часткового безробіття;

допомогу з часткового безробіття на період карантину проти COVID-19;

матеріальну допомогу під час професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

Нагадаємо, що максимальна пенсія в Україні зросте до 20 тисяч гривень.

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