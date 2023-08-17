У якому разі дружина загиблого на фронті військового має право на пенсію: пояснення уряду

У Кабміні роз'яснили, чи має право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника дружина загиблого на фронті військового, якщо вона виховує малолітню дитину.

Про це передає Урядовий портал.

Відповідно до закону, непрацездатні члени сім’ї військовослужбовця, який загинув у період проходження служби, мають право на пенсію в разі втрати годувальника.

Зокрема, таке право надається дружині годувальника, яка зайнята доглядом за його дитиною віком до 8 років.

Пенсія в разі втрати годувальника в такому випадку призначається незалежно від віку і працездатності дружини та за умови, якщо дружина не працює.

Водночас у разі загибелі годувальника внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або виконанні інших обов’язків військової служби, дружина, яка здійснює догляд за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років, має право на пенсію незалежно від того чи вона працює.

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