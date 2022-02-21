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У Європейській бізнес асоціації закликали не тиснути на бізнес задля довіри інвесторів

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У Європейській бізнес асоціації закликали не тиснути на бізнес задля довіри інвесторів

Associated Press

Українська влада має припинити "дивну тенденцію" тиску на бізнес, якщо хоче зберегти довіру та забезпечити зростання українській економіці.

Натомість усі спірні питання мають вирішуватися у законний спосіб та за чіткими передбачуваними правилами, єдиними для всіх учасників ринку.

Про це йдеться у заяві Європейської бізнес асоціації (ЕВА).

"Видобувна галузь має колосальне значення для економічного розвитку. Тільки у 2020 році внесок видобувних підприємств у ВВП України становив 190,34 млрд грн, або 4,54% загального обсягу ВВП, а частка у вартості загального експорту всіх товарів і послуг – 4,94%", - наголосили у Асоціації.

Там нагадали, що майже рік тому ухвалили Національну економічну стратегію, де держава разом з бізнесом визначила вектори розвитку України до 2030-го і обіцяла справедливе оподаткування, верховенство права та економічну свободу.

"Ще не минуло й два місяці 2022 року, як бізнес спостерігає значний тиск з боку контрольних органів – вже до другої компанії від контролюючих органів є претензії щодо заборгованості у сплаті рентних платежів", - наголосили у ЕВА.
У Асоціації зазначили, що до початку 2022 року вітчизняне регуляторне поле дозволяло множинність трактувань бази оподаткування. Але Конституцією встановлено, що закони не мають зворотної дії, тому звинувачувати компанії у протиправних діях, які на момент їх вчинення такими не були, по суті, незаконно.

"Бізнес хоче працювати за чіткими та передбачуваними правилами, мати прозорі та рівні умови для усіх учасників галузі. А фіскальний тиск на прозорий бізнес шляхом проведення перевірок чи будь-яким іншим способом, очевидно, наносить втрати не лише конкретному бізнесу, але й країні загалом. Адже за подібними ситуаціями спостерігають й іноземні інвестори та партнери. Тож чи захочуть вони після цього інвестувати в розвиток української видобувної промисловості – питання риторичне", - резюмували у ЕВА та закликали владу не чинити тиск на бізнес, та не вбивати довіру між учасниками ринку та владними органами.

Нагадаємо, у січні податкова служба нарахувала компанії "АрселорМітал Кривий Ріг" нібито податковий борг у розмірі 2,2 млрд грн, а прокуратура заморозила рахунки підприємства – незважаючи на те, що компанія заперечила борг у суді та виграла процес.

Пізніше, з тими самими звинуваченнями, податківці у супроводі СБУ та БЕБ влаштували силові обшуки на ГЗК компанії "Метінвест": було вилучено техніку та документацію, через що діяльність підприємств була призупинена.

Свою чергою, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що будь-які перевірки в період карантину заборонені, а отже, влада діє незаконно, насилаючи на бізнес податківців та силовиків.

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