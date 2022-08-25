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У Європі різко підскочила ціна на газ вперше від початку березня

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У Європі різко підскочила ціна на газ вперше від початку березня

Фото: Associated Press

Вперше від 7 березня ціни на газ в Європі перевищили 3300 доларів за тисячу кубометрів.

При цьому від початку дня, 25 серпня, загальне зростання вартості газу склало більше 10%.

Про це повідомляє лондонська біржа ICE.

За її даними, вартість вересневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 3 313 доларів за тисячу кубометрів, або 321 євро за мегават-годину.

Варто зауважити, що такий різкий стрибок ціни газу відбувається на тлі планів "Газпрому" тимчасово скоротити експорт до Європи трубопроводом "Північний потік".

Нагадаємо, після того, як Москва скоротила поставки енергоносіїв до ЄС, Норвегія взяла на себе лідерство в постачанні природного газу до Європи.

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